Два человека погибли в вылетевшей в кювет Audi в Подмосковье

Автомобиль Audi опрокинулась в кювет в городском округе Шаховская в Подмосковье, в результате два человека погибли и один пострадал.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, авария произошла на 1-м километре автодороги Аксаково — Новоникольское.
Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Легковой автомобиль Audi опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован».
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Легковой автомобиль Audi опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован».
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
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