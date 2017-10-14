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    Два человека погибли в вылетевшей в кювет Audi в Подмосковье

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    Два человека погибли в вылетевшей в кювет Audi в Подмосковье

    Два человека погибли в вылетевшей в кювет Audi в Подмосковье

    Автомобиль Audi опрокинулась в кювет в городском округе Шаховская в Подмосковье, в результате два человека погибли и один пострадал.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, авария произошла на 1-м километре автодороги Аксаково — Новоникольское.

    Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Легковой автомобиль Audi опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован».

    Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

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