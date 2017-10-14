В Москве и Махачкале задержаны готовившие теракты сторонники ИГИЛ

Задержаны четверо предполагаемых террористов, планировавших теракты на территории Дагестана.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о том, что была пресечена деятельность сторонников ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) в Москве и Махачкале. Задержания четверых членов «спящей» ячейки прошли в Москве и Махачкале 13 и 14 октября. Все они — выходцы из Дагестана, передает «Интерфакс».
НАК: «В настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГИЛ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих».
В ходе оперативно принятых мер в Махачкале обнаружили два тайника, принадлежащие этой ячейке. В них находились три готовых взрывных устройства. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел.
НАК: «В настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГИЛ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих».
В ходе оперативно принятых мер в Махачкале обнаружили два тайника, принадлежащие этой ячейке. В них находились три готовых взрывных устройства. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел.
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