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    Астронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе. МКС, НАСА, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАстронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе

    Астронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе

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    Астронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе

    Астронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе

    Астронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе

      Астронавты на МКС провели первый эксперимент со спиннером в космосе. Видео, на котором они проделывают всевозможные трюки, опубликовало NASA.

      На кадрах астронавты крутят модную игрушку и кувыркаются сами. Дело в том, что в условиях невесомости спиннер может вращаться почти бесконечно. Ну, во всяком случае, пока не сотрутся подшипники. И это, хоть и незначительно, но влияет на положение и орбиту космической станции.

      А сейчас экипаж готовится встретить грузовик «Прогресс». Корабль сегодня стартовал с Байконура. Два дня назад запуск отложили из-за технических сбоев. Впервые в истории «Прогресс» должен был достичь станции за три часа и стать самым быстрым космическом грузовиком.

      В настоящее время корабль летит по обычной схеме и пристыкуется к МКС только в понедельник. Прогресс везет, как обычно, свежие продукты, воду, оборудование для экспериментов, и не исключено, что и новые спиннеры для космонавтов.

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