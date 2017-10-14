В Гватемале задержан главарь одной из самых жестоких банд Америки

Полицейским в Гватемале удалось задержать лидера одной из самых жестоких организованных группировок стран Америки, которая называется Mara Salvatrucha.
Следователи национальной гражданской полиции схватили Анхеля Габриэля Рейеса Маррокина по прозвищу Белый в ходе облавы в районе Лас-Буганвильяс. Он — главарь Mara Salvatrucha, одной из самых опасных преступных группировок в США, Мексике странах Центральной Америки, передает РИА Новости.
В этой банде состоят десятки тысяч преступников. Группировка в основном состоит из уроженцев центральноамериканских стран. В частности, она действует в ряде районов Лос-Анжелеса, где занимается распространением наркотиков и другой преступной деятельностью.
Mara Salvatrucha — на сленге означает «бригада сальвадорских бродячих муравьев». Стоит отметить, что уровень преступности в Центральной Америке остается довольно высоким.
В этой банде состоят десятки тысяч преступников. Группировка в основном состоит из уроженцев центральноамериканских стран. В частности, она действует в ряде районов Лос-Анжелеса, где занимается распространением наркотиков и другой преступной деятельностью.
Mara Salvatrucha — на сленге означает «бригада сальвадорских бродячих муравьев». Стоит отметить, что уровень преступности в Центральной Америке остается довольно высоким.
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