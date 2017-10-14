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    Участники фестиваля молодежи в Москве воссоздали карнавалы разных стран. Москва, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники фестиваля молодежи в Москве воссоздали карнавалы разных стран

    Участники фестиваля молодежи в Москве воссоздали карнавалы разных стран

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    Участники фестиваля молодежи в Москве воссоздали карнавалы разных стран

    Участники фестиваля молодежи в Москве воссоздали карнавалы разных стран

    Участники фестиваля молодежи в Москве воссоздали карнавалы разных стран

      XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал сегодня красочным парадом в Москве. Участники прошли по центру столицы: от Кремля вдоль набережных и до Лужников.

      Идти, правда, пришлось под постоянно моросящим дождем, хотя власти обещали разгонять облака. Но праздничного настроения непогода не испортила. Зрители могли увидеть представления самых знаменитых уличных карнавалов: от Рио-де-Жанейро до Венеции. И, конечно, участники представили реконструкцию первого фестиваля 1957 года.

      В карнавальном шествии участвовали около 35 тысяч человек. А официальное открытие состоится завтра в Сочи.

      Кстати, видимо, не вся украинская делегация сможет попасть на фестиваль. Накануне семь человек, направлявшихся на открытие, на пункте пропуска «Гоптовка» задержала погранслужба Украины.

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