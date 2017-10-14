Участники фестиваля молодежи в Москве воссоздали карнавалы разных стран

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал сегодня красочным парадом в Москве. Участники прошли по центру столицы: от Кремля вдоль набережных и до Лужников.
Идти, правда, пришлось под постоянно моросящим дождем, хотя власти обещали разгонять облака. Но праздничного настроения непогода не испортила. Зрители могли увидеть представления самых знаменитых уличных карнавалов: от Рио-де-Жанейро до Венеции. И, конечно, участники представили реконструкцию первого фестиваля 1957 года.
В карнавальном шествии участвовали около 35 тысяч человек. А официальное открытие состоится завтра в Сочи.
Кстати, видимо, не вся украинская делегация сможет попасть на фестиваль. Накануне семь человек, направлявшихся на открытие, на пункте пропуска «Гоптовка» задержала погранслужба Украины.
В карнавальном шествии участвовали около 35 тысяч человек. А официальное открытие состоится завтра в Сочи.
Кстати, видимо, не вся украинская делегация сможет попасть на фестиваль. Накануне семь человек, направлявшихся на открытие, на пункте пропуска «Гоптовка» задержала погранслужба Украины.
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