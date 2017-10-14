Ответ на вопрос о силах Аллана Чумака станет известен после его смерти

С экранов известный всей стране экстрасенс и целитель Аллан Чумак исчез совсем не так, как появился. Он пропал тихо и незаметно, так же он прожил последние 20 лет. Но о загадке его феномена спорили все эти долгие годы и спорят до сих пор, даже несмотря на то, что в минувший понедельник самого Аллана Чумака не стало.
Неужели он навсегда унес с собой в могилу свою главную тайну — кем же он был на самом деле? Целителем, чей секрет так и останется неразгаданным, или ловким шарлатаном, одурачившим всю страну. Почему сам он главное доказательство своего чуда обещал предоставить только после своей смерти? Репортер «Центрального телевидения» Михаил Богданов нашел ответы на все эти вопросы.
В конце 1980-х Аллан Чумак, как рок-звезда, собирал миллионы людей у телеэкранов. Но свои дни закончил почти в опале — Минздрав пропаганду нетрадиционной медицины запретил. А ведь действия Чумака помогали.
Андрей Томинов показал шрам, хотя после операции рана полгода не закрывалась.
Андрей Томинов: «Он помахал рукой и сказал: „Все, иди“. Я майку опустил, поулыбался и пошел. Через четыре дня пошел принимать душ с утра и обнаружил, что дырки нет, заросла».
Как после этого отрицать очевидное и невероятное? Ведь все происходило на глазах миллионов людей. Но близкий друг Аллана Чумака Валентин Дикуль признается: целитель и сам «заряжался» перед выступлениями, но в рамках вполне научной общеукрепляющей физультуры, а не водой и кремами.
Играть роль — это действительно по-чумаковски. Ведь зритель СССР, прежде чем увидеть Чумака-целителя, узрел Чумака-актера. Роберт Чумак, старший брат Аллана, сыграл в фильме «Офицеры».
А Аллан Чумак много лет работал журналистом. Его прекрасно помнят звезды экрана СССР еще до открытия им «дара». Но потом Чумак взялся снимать сюжет о магах и экстрасенсах, чтобы их, конечно, развенчать, но вдруг сам почувствовал в себе силы.
Однако Аллан Чумак даже после смерти еще может подтвердить свой дар. В конце жизни в последнем своем интервью он пророчил, что главное доказательство его силы появится только после того, как его не станет. По его словам, чудодейственным даром исцелять будет обладать его могила, поэтому вопросы о его силе отпадут сами собой.
Подробности — в видеоматериале.
В конце 1980-х Аллан Чумак, как рок-звезда, собирал миллионы людей у телеэкранов. Но свои дни закончил почти в опале — Минздрав пропаганду нетрадиционной медицины запретил. А ведь действия Чумака помогали.
Андрей Томинов показал шрам, хотя после операции рана полгода не закрывалась.
Андрей Томинов: «Он помахал рукой и сказал: „Все, иди“. Я майку опустил, поулыбался и пошел. Через четыре дня пошел принимать душ с утра и обнаружил, что дырки нет, заросла».
Как после этого отрицать очевидное и невероятное? Ведь все происходило на глазах миллионов людей. Но близкий друг Аллана Чумака Валентин Дикуль признается: целитель и сам «заряжался» перед выступлениями, но в рамках вполне научной общеукрепляющей физультуры, а не водой и кремами.
Играть роль — это действительно по-чумаковски. Ведь зритель СССР, прежде чем увидеть Чумака-целителя, узрел Чумака-актера. Роберт Чумак, старший брат Аллана, сыграл в фильме «Офицеры».
А Аллан Чумак много лет работал журналистом. Его прекрасно помнят звезды экрана СССР еще до открытия им «дара». Но потом Чумак взялся снимать сюжет о магах и экстрасенсах, чтобы их, конечно, развенчать, но вдруг сам почувствовал в себе силы.
Однако Аллан Чумак даже после смерти еще может подтвердить свой дар. В конце жизни в последнем своем интервью он пророчил, что главное доказательство его силы появится только после того, как его не станет. По его словам, чудодейственным даром исцелять будет обладать его могила, поэтому вопросы о его силе отпадут сами собой.
Подробности — в видеоматериале.
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