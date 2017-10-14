Автор раскрыл тайну появления самой знаменитой фотографии Путина

На Западе это уже давно превратилось в естественный порядок вещей — самим себе нарисовать страшную картинку о «русском медведе», а затем вздрагивать от каждого упоминания о России. И в этой связи довольно интересна история самой знаменитой на Западе фотографии российского президента. И хотя история давняя, на этой неделе откровения британского художника Платона Антониу, который и сделал этот снимок, совершенно неожиданно всплыли и вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.

647 Великобритания

Путин

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Счастливчик Платон — известный британский фотограф. В тот день он открыл самую яркую страницу в своей жизни. На торжественных приемах, интервью и дружеских вечеринках он из года в год рассказывает эту треш-историю, будто вчера это было — как он снимал самого Путина.



Платон Антониу: «Все, что я хотел — это он. Я хотел заставить его сесть и сделать эту фотографию. Меня угощали кремлевским чаем и кгбшными печеньками. Путин посмотрел на меня. Я тогда чуть не плакал от пережитых эмоций».



Западные читатели так и говорят: не политики, а простой британский парень с «лейкой» и блокнотом заставил Путина играть по своим правилам.



Платон Антониу: «Остались только я, Путин и примерно 20 его охранников. Довольно комфортно».



Путин дал добро, позволив Платону делать свою работу. Снимок вышел на обложке великосветского Time. И началась мировая паранойя: портрет отправился в свое кругосветное турне.



Подробности — в видеоматериале.