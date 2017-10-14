Депутаты Госдумы рассказали о «напряжении» перед прыжками с 7-метровой скалы

На днях выяснилось, что программа подготовки политической элиты будущего выглядит так, будто эту элиту готовят вовсе не к тому, чтобы в будущем занять тепленькое местечко повыше, а как минимум к полету в космос.

Николай Поляков — тот самый сочинский инструктор по каньонингу, наглядно показывавший политической элите, что такое настоящий естественный отбор. По крутым водопадам с мигалкой не прокатишься, да и местные змеи — явно не доверчивые избиратели.



Именно под руководством Полякова будущие российские губернаторы, депутаты и сенаторы как по чьей-то команде прыгали со скалы с высоты в семь метров. И непонятно, что это: иллюстрация бурного будущего России или подготовка не только в губернаторы. Ответ наверняка знает депутат Госдумы Антон Гетта — он как раз из той самой дружной команды высокопоставленных прыгунов.



Антон Гетта: «Конечно, я вам честно скажу, в какой-то момент, когда нас в первый раз всех собрали, напряжение было».



Если так инновационно сегодня напряжение снимают, видимо, Госудума и правда вновь стала местом для дискуссий. В том числе о том, а каким должен быть чиновник будущего?



К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что является сторонником того, чтобы руководители были крепкие, здоровые и грамотные.



Геннадий Зюганов: «Я не только прыгал, а шесть раз на Эльбрус поднимался».



Владимир Вольфович, как и Геннадий Андреевич, уже сами четверть века без замены, и вроде пора подумать о преемнике. Может поэтому пару своих подопечных они отправили на этот отбор-обучение. Говорят, уму-разуму набраться.



Владимир Жириновский: «Ну, это они там свою удаль показать. Интеллект нам нужен, управленец — это чтобы работала голова».



Между тем в администрации президента, потренировавшись на народных избранниках, решают подключить и простых избирателей. Всероссийский конкурс-кастинг управленцев уже сотнями тысяч принимает заявки от всех желающих.



Подробности — в видеоматериале.