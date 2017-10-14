Автомобиль из свадебного кортежа спровоцировал смертельное ДТП на Кубани

Краснодарские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы.
Инцидент произошел на 3-м километре автодороги Крымск — Джигинка. Водитель Lada Priora двигался в составе свадебного кортежа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями, сообщает ТАСС.
Управление МВД РФ по Краснодарскому краю: «Водитель Lada Priora, двигаясь в составе свадебного кортежа, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 и касательное с автомобилем ВАЗ-21074».
В результате на месте от полученных травм скончался 44-летний водитель ВАЗ-2106. Шесть человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, доставлены в Крымскую центральную районную больницу. Как установили полицейские, все пострадавшие находились в Lada Priora.
Управление МВД РФ по Краснодарскому краю: «Водитель Lada Priora, двигаясь в составе свадебного кортежа, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 и касательное с автомобилем ВАЗ-21074».
В результате на месте от полученных травм скончался 44-летний водитель ВАЗ-2106. Шесть человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, доставлены в Крымскую центральную районную больницу. Как установили полицейские, все пострадавшие находились в Lada Priora.
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