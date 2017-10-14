Трамп заявил о встрече с несуществующим президентом

Американский президент оговорился во время выступления на конференции Values Voter Summit в Вашингтоне, заявив, что провел встречу с президентом Виргинских островов.
Дональд Трамп допустил ошибку, когда рассказывал на конференции о том, как население Виргинских островов справляется с последствиями ударов ураганов «Ирма» и «Мария», пишет сайт «Комсомольской правды». Он заявил, что встретился с президентом этих островов, как будто данный регион является отдельным государством. На самом деле Виргинские острова находятся под управлением американского правительства.
Дональд Трамп: «Я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы, поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов».
Как выяснилось, Трамп имел в виду встречу с губернатором Виргинских островов Кеннетом Мэппом. В официальной расшифровке ошибка американского лидера была исправлена. Однако на его оговорку уже успели обратить внимание.
Это не первый случай, когда оговорка Трампа приводит к подобному курьезу. Недавно во время встречи с представителями африканских стран на Генассамблее ООН Трамп придумал новую страну — Намбию.
Дональд Трамп: «Я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы, поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов».
Как выяснилось, Трамп имел в виду встречу с губернатором Виргинских островов Кеннетом Мэппом. В официальной расшифровке ошибка американского лидера была исправлена. Однако на его оговорку уже успели обратить внимание.
Это не первый случай, когда оговорка Трампа приводит к подобному курьезу. Недавно во время встречи с представителями африканских стран на Генассамблее ООН Трамп придумал новую страну — Намбию.
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