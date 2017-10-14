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    Cирийский город Меядин освобожден от террористов ИГ

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    Cирийский город Меядин освобожден от террористов ИГ

    Cирийский город Меядин освобожден от террористов ИГ

    Сирийские правительственные войска вместе с союзниками восстановили контроль над городом Меядин (провинция Дейр-эз-Зор).

    В ходе совместной операции была ликвидирована крупная группировка террористов, сообщает агентство SANA.

    Меядин до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем «Исламского государства» (запрещено в РФ).

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.

    смотретьВКС РФ уничтожили командный пункт ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
    ВКС РФ уничтожили командный пункт ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
    Воздушно-космические силы России за неделю сделали 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок. А российские беспилотные летательные аппараты сделали за неделю более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.

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