Cирийский город Меядин освобожден от террористов ИГ

Сирийские правительственные войска вместе с союзниками восстановили контроль над городом Меядин (провинция
Дейр-эз-Зор).
В ходе совместной операции была ликвидирована крупная группировка террористов, сообщает агентство SANA.
Меядин до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.
Воздушно-космические силы России за неделю сделали 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок. А российские беспилотные летательные аппараты сделали за неделю более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.
Меядин до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.
Воздушно-космические силы России за неделю сделали 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок. А российские беспилотные летательные аппараты сделали за неделю более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.
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