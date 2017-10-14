В Париже проходит акция в поддержку действий России в Сирии

В Париже устроили небольшой митинг в поддержку военных действий РФ в Сирии.

У посольства РФ активисты развернули флаги России и Сирии, а также закрепили на заборе портрет президента Башара Асада. По данным организаторов, подобного рода акции проводятся 14 октября в Италии и Испании.



Участники митинга передадут в посольство цветы в знак благодарности. Также в адрес посла РФ во Франции Александра Орлова будет направлено послание.



Из письма организаторов акции: «Национальный союз сирийских студентов во Франции приносит свою глубочайшую благодарность правительству Российской Федерации и дружественному российскому народу за их жертвы на сирийской земле, где кровь русских героев, пролитая в боях, смешалась с кровью их сирийских братьев».