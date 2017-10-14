Адвокат бывшего мужа Максаковой заявил о его добровольной явке в СК

Предприниматель Владимир Тюрин сам пришел на допрос в СК по делу об убийстве на Украине бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы Тюрина.
Сергей Беляк: «Тюрин действительно самостоятельно пришел в СК, чтобы дать показания по данному делу. А зачем оттягивать? Правильное решение. И шумихи меньше».
При этом Беляк не стал разглашать детали допроса своего клиента, передает «Интерфакс».
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Дениса Вороненкова завершено. Организатором преступления он назвал криминального авторитета Владимира Тюрина. По словам Луценко, у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
Сергей Беляк со ссылкой на самого Тюрина эту информацию называл «бредом». Супруга Вороненкова Мария Максакова со своей стороны заявила, что считает убийство заказом и попросила не искать в преступлении личных мотивов.
При этом Беляк не стал разглашать детали допроса своего клиента, передает «Интерфакс».
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Дениса Вороненкова завершено. Организатором преступления он назвал криминального авторитета Владимира Тюрина. По словам Луценко, у Тюрина были личные мотивы устранения Вороненкова, однако он якобы действовал по соглашению с российскими спецслужбами.
Сергей Беляк со ссылкой на самого Тюрина эту информацию называл «бредом». Супруга Вороненкова Мария Максакова со своей стороны заявила, что считает убийство заказом и попросила не искать в преступлении личных мотивов.
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