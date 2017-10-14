Андрей Никитин вступил в должность главы Новгородской области

В субботу, 14 октября, в здании областной филармонии в Новгородском кремле состоялась торжественная церемония вступления Андрея Никитина в должность губернатора.
Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин одержал победу на выборах главы региона, получив 67,99% голосов. Сегодня он официально вступил в должность губернатора.
Татьяна Лебедева, председатель областной избирательной комиссии: «Уважаемый Андрей Сергеевич, вручаю вам удостоверение губернатора Новгородской области».
Принимая присягу, Никитин поклялся верно служить народу и соблюдать конституцию РФ. После этого губернатор рассказал о своих планах на этом посту. Он назвал в числе приоритетных задач ремонт дорог, улучшение качества медпомощи, создание комфортной среды для жителей области и формирование благоприятного делового климата.
Андрей Никитин: «Нам предстоит несколько очень непростых лет. Всего этого не сделать быстро, но, как говорил Уинстон Черчилль, давайте начнем».
Также он объявил открытый набор на ряд ключевых должностей в областном правительстве, передает РИА Новости.
Андрей Никитин: «Сегодня хотел бы объявить об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству».
С вступлением в должность главу региона поздравили заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Владимир Севриков и митрополит Новгородский и Старорусский Лев.
Татьяна Лебедева, председатель областной избирательной комиссии: «Уважаемый Андрей Сергеевич, вручаю вам удостоверение губернатора Новгородской области».
Принимая присягу, Никитин поклялся верно служить народу и соблюдать конституцию РФ. После этого губернатор рассказал о своих планах на этом посту. Он назвал в числе приоритетных задач ремонт дорог, улучшение качества медпомощи, создание комфортной среды для жителей области и формирование благоприятного делового климата.
Андрей Никитин: «Нам предстоит несколько очень непростых лет. Всего этого не сделать быстро, но, как говорил Уинстон Черчилль, давайте начнем».
Также он объявил открытый набор на ряд ключевых должностей в областном правительстве, передает РИА Новости.
Андрей Никитин: «Сегодня хотел бы объявить об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству».
С вступлением в должность главу региона поздравили заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Владимир Севриков и митрополит Новгородский и Старорусский Лев.
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