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    Андрей Никитин вступил в должность главы Новгородской области

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Андрей Никитин вступил в должность главы Новгородской области

    Андрей Никитин вступил в должность главы Новгородской области

    Андрей Никитин вступил в должность главы Новгородской области
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • В субботу, 14 октября, в здании областной филармонии в Новгородском кремле состоялась торжественная церемония вступления Андрея Никитина в должность губернатора.

    Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин одержал победу на выборах главы региона, получив 67,99% голосов. Сегодня он официально вступил в должность губернатора.

    Татьяна Лебедева, председатель областной избирательной комиссии: «Уважаемый Андрей Сергеевич, вручаю вам удостоверение губернатора Новгородской области».

    Принимая присягу, Никитин поклялся верно служить народу и соблюдать конституцию РФ. После этого губернатор рассказал о своих планах на этом посту. Он назвал в числе приоритетных задач ремонт дорог, улучшение качества медпомощи, создание комфортной среды для жителей области и формирование благоприятного делового климата.

    Андрей Никитин    : «Нам предстоит несколько очень непростых лет. Всего этого не сделать быстро, но, как говорил Уинстон Черчилль, давайте начнем».

    Также он объявил открытый набор на ряд ключевых должностей в областном правительстве, передает РИА Новости.

    Андрей Никитин    : «Сегодня хотел бы объявить об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству».

    С вступлением в должность главу региона поздравили заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Владимир Севриков и митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

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