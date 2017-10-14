Путин пожелал участникам Кубка Кремля победного настроя и удачи

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который стартует 14 октября в Москве.
Президент отметил, что Кубок Кремля, собирающий на кортах «Олимпийского» талантливых спортсменов из разных стран, «давно уже стал большим ожидаемым событием, настоящим праздником для специалистов и любителей тенниса».
Президент пожелал участникам соревнований победного настроя и удачи, а зрителям — радостных, положительных эмоций.
Глава государства также выразил уверенность, что турнир пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честным соперничеством и бескомпромиссной борьбой, откроет новые яркие имена.
Владимир Путин, президент РФ: «И конечно, будет способствовать росту профессионального мастерства молодых теннисистов, дальнейшей популяризации этого замечательного динамичного вида спорта».
Накануне стало известно, что участие в турнире примет Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение в основную сетку от организаторов.
В Москву она прилетит сразу после завершения турнира в китайском Тяньцзине, в котором добралась до финала. За победу Шарапова сразится с белоруской Ариной Соболенко 15 октября.
В первом круге Кубка Кремля Шарапова встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
Действующая обладательница Кубка Кремля Светлана Кузнецова снялась с турнира из-за травмы.
Президент пожелал участникам соревнований победного настроя и удачи, а зрителям — радостных, положительных эмоций.
Глава государства также выразил уверенность, что турнир пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честным соперничеством и бескомпромиссной борьбой, откроет новые яркие имена.
Владимир Путин, президент РФ: «И конечно, будет способствовать росту профессионального мастерства молодых теннисистов, дальнейшей популяризации этого замечательного динамичного вида спорта».
Накануне стало известно, что участие в турнире примет Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение в основную сетку от организаторов.
В Москву она прилетит сразу после завершения турнира в китайском Тяньцзине, в котором добралась до финала. За победу Шарапова сразится с белоруской Ариной Соболенко 15 октября.
В первом круге Кубка Кремля Шарапова встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
Действующая обладательница Кубка Кремля Светлана Кузнецова снялась с турнира из-за травмы.
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