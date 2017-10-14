НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор

    СК занялся водителем, отказавшимся пропускать скорую в Апатитах

    1 комментарий

    СК занялся водителем, отказавшимся пропускать скорую в Апатитах

    СК занялся водителем, отказавшимся пропускать скорую в Апатитах

    Следователи проверяют информацию о том, что в Апатитах водитель не пропустил машину скорой помощи с беременной женщиной.

    Инцидент произошел накануне вечером. В одном из дворов водитель иномарки заблокировал водителю скорой помощи дорогу. В конечном итоге скорая, в которой находилась беременная женщина, все-таки смогла объехать автомобиль, в результате инцидента никто не пострадал.

    Следователи в Мурманской области по данному факту проводят доследственную проверку. В настоящее время идет опрос очевидцев, сообщается на сайте ведомства.

    Новости по теме

    Конфликты со скорыми на дорогах

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru