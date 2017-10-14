СК занялся водителем, отказавшимся пропускать скорую в Апатитах

Следователи проверяют информацию о том, что в Апатитах водитель не пропустил машину скорой помощи с беременной женщиной.
Инцидент произошел накануне вечером. В одном из дворов водитель иномарки заблокировал водителю скорой помощи дорогу. В конечном итоге скорая, в которой находилась беременная женщина, все-таки смогла объехать автомобиль, в результате инцидента никто не пострадал.
Следователи в Мурманской области по данному факту проводят доследственную проверку. В настоящее время идет опрос очевидцев, сообщается на сайте ведомства.
Следователи в Мурманской области по данному факту проводят доследственную проверку. В настоящее время идет опрос очевидцев, сообщается на сайте ведомства.
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