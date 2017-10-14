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    Микрозелень: справедливо ли эту модную еду считают суперполезной. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМикрозелень: справедливо ли эту модную еду считают суперполезной

    Микрозелень: справедливо ли эту модную еду считают суперполезной

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    Микрозелень: справедливо ли эту модную еду считают суперполезной

    Микрозелень: справедливо ли эту модную еду считают суперполезной

    Микрозелень: справедливо ли эту модную еду считают суперполезной

      Новая мода среди поваров и поклонников здорового питания — микросалаты. Крошечные ростки, которые, как выясняется, скрывают в себе нечто поистине волшебное.

      Мода на такие ростки — нечто среднее между пророщенными зернами и взрослыми растениями — появилась в 80-е в Калифорнии с ее любовью к здоровой свежей еде.

      В западной прессе сейчас даже пишут, что «микрозелень скрывает макропользу». В ходе одного из недавних исследований ученые сравнили 25 видов микрозелени с их «взрослыми» аналогами. Результаты удивили даже минсельхоз США — микросалаты выиграли с преимуществом иногда в десятки раз.

      Джин Лестер: «Это было неожиданно — в ростках оказалось удивительно много аскорбиновой кислоты, каротиноидов, витамина К и токоферола — витамина Е, который известен своими антиоксидантными свойствами».

      Ученые объясняют это так: во время прорастания деление клеток происходит очень активно, для этого растение и концентрирует все питательные вещества. Оно заботится, конечно, о себе, а не о нас, но мы можем этим воспользоваться. Диетологи особо обращают внимание на брокколи — эта капуста и в обычном виде суперполезна, но ее ростки просто бьют рекорды.

      Юлия Чехонина: «Достаточно высокое содержание органических кислот, минеральных веществ. Они богаты хлорофиллом, они богаты фолиевой кислотой, которая необходима для процессов кроветворения. В частности, она просто незаменима в питании женщин репродуктивного возраста».

      Вырастить микрозелень вполне реально и самому в обычной квартире. Если требуется много, можно использовать специальные проращиватели.

      Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».

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