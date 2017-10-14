Володин возглавит делегацию депутатов Госдумы во время визита в Сирию

Спикер Государственной думы России подтвердил, что планирует лично отправиться в САР.
По словам Вячеслава Володина, визит российских депутатов в Сирию может состояться в первой половине 2018 года. Он заявил, что лично отправится в САР вместе с другими делегатами от Госдумы РФ, передает РИА Новости.
Вячеслав Володин: «Поеду. Мы говорили о том, что, скорее всего, это будет первая половина следующего года».
Депутатов Госдумы в САР пригласил спикер сирийского парламента, и российская сторона ответила согласием.
Как отметил Володин, не исключено, что к российским депутатам в этой поездке присоединятся и европейские коллеги, сообщает «Интерфакс».
Вячеслав Володин: «Поеду. Мы говорили о том, что, скорее всего, это будет первая половина следующего года».
Депутатов Госдумы в САР пригласил спикер сирийского парламента, и российская сторона ответила согласием.
Как отметил Володин, не исключено, что к российским депутатам в этой поездке присоединятся и европейские коллеги, сообщает «Интерфакс».
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