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Квартирный вопрос

    Володин возглавит делегацию депутатов Госдумы во время визита в Сирию

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    Володин возглавит делегацию депутатов Госдумы во время визита в Сирию

    Володин возглавит делегацию депутатов Госдумы во время визита в Сирию

    Спикер Государственной думы России подтвердил, что планирует лично отправиться в САР.

    По словам Вячеслава Володина, визит российских депутатов в Сирию может состояться в первой половине 2018 года. Он заявил, что лично отправится в САР вместе с другими делегатами от Госдумы РФ, передает РИА Новости.

    Вячеслав Володин: «Поеду. Мы говорили о том, что, скорее всего, это будет первая половина следующего года».

    Депутатов Госдумы в САР пригласил спикер сирийского парламента, и российская сторона ответила согласием.

    Как отметил Володин, не исключено, что к российским депутатам в этой поездке присоединятся и европейские коллеги, сообщает «Интерфакс».

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