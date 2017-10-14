Секрет на миллион
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Секрет на миллион
    В шествии по центру Москвы приняли участие 35 тысяч молодых людей из разных стран. Москва, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ шествии по центру Москвы приняли участие 35 тысяч молодых людей из разных стран

    В шествии по центру Москвы приняли участие 35 тысяч молодых людей из разных стран

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    В шествии по центру Москвы приняли участие 35 тысяч молодых людей из разных стран

    В шествии по центру Москвы приняли участие 35 тысяч молодых людей из разных стран

    В шествии по центру Москвы приняли участие 35 тысяч молодых людей из разных стран

      Сегодня в Москве масштабный парад-карнавал дал старт одному из главных событий этого года — XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

      Впервые Москва принимала этот форум в 1957 году. На этот раз хозяином фестиваля стал Сочи — 15 октября там пройдет официальное открытие. Всего для участия в программе фестиваля зарегистрированы представители более чем 180 стран мира. К настоящему времени на черноморское побережье прибыли уже более 400 тысяч человек. А сегодня многотысячная колонна прошла по самому центру столицы.

      Как сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин, пестрая колонна участников — это своего рода реконструкция всех фестивалей мира: есть оттенки и карнавала в Рио-де-Жанейро, и фестиваля в Венеции, и Фестиваля тюльпанов в Голландии. Таким образом организаторы намекают на объединение молодежи всего мира и ее идеалов. Колонна стартовала с Красной площади, в ней насчитывается около 35 тысяч человек.

      Подробности — в видеоматериале.


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