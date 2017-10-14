В шествии по центру Москвы приняли участие 35 тысяч молодых людей из разных стран

Сегодня в Москве масштабный
парад-карнавал дал старт одному из главных событий этого года — XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Впервые Москва принимала этот форум в 1957 году. На этот раз хозяином фестиваля стал Сочи — 15 октября там пройдет официальное открытие. Всего для участия в программе фестиваля зарегистрированы представители более чем 180 стран мира. К настоящему времени на черноморское побережье прибыли уже более 400 тысяч человек. А сегодня многотысячная колонна прошла по самому центру столицы.
Как сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин, пестрая колонна участников — это своего рода реконструкция всех фестивалей мира: есть оттенки и карнавала в Рио-де-Жанейро, и фестиваля в Венеции, и Фестиваля тюльпанов в Голландии. Таким образом организаторы намекают на объединение молодежи всего мира и ее идеалов. Колонна стартовала с Красной площади, в ней насчитывается около 35 тысяч человек.
Подробности — в видеоматериале.
Как сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин, пестрая колонна участников — это своего рода реконструкция всех фестивалей мира: есть оттенки и карнавала в Рио-де-Жанейро, и фестиваля в Венеции, и Фестиваля тюльпанов в Голландии. Таким образом организаторы намекают на объединение молодежи всего мира и ее идеалов. Колонна стартовала с Красной площади, в ней насчитывается около 35 тысяч человек.
Подробности — в видеоматериале.
«Мир, дружба, жвачка!». 60 лет назад стартовал самый массовый Всемирный фестиваль молодежи и студентов: https://t.co/U9hSvNW8Y8 #мытаквидим pic.twitter.com/ggqhJ3ie4n— НТВ (@ntvru) 28 июля 2017 г.
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