Как купить ряженку без ртути: «НашПотребНадзор» изучил кисломолочку из российских магазинов

Ряженка часто гостит на обеденном столе, ведь врачи советуют пить как минимум по стакану в день этого приятного кисломолочного напитка. В такой порции четверть ежедневной нормы кальция и столько же фосфора, который насыщает энергией. Недаром у любителя ряженки с советского плаката такая бодрая улыбка.
Правда, любой весельчак точно бы скис, если бы узнал, что ряженку часто делают кустарным способом в антисанитарных условиях, а бывает, что в ней находят даже ртуть.
За какую кисломолочку стоит влепить производителю некислый штраф, а какая ряженка заряжена на здоровье? Чтобы выяснить это, программа «НашПотребНадзор» совместно с «Росконтролем» закупила в обычных магазинах семь образцов популярного продукта и направила их в независимую лабораторию. Подробности — в видеоматериале.
За какую кисломолочку стоит влепить производителю некислый штраф, а какая ряженка заряжена на здоровье? Чтобы выяснить это, программа «НашПотребНадзор» совместно с «Росконтролем» закупила в обычных магазинах семь образцов популярного продукта и направила их в независимую лабораторию. Подробности — в видеоматериале.
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