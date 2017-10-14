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Секрет на миллион
    Фиксация бюста и галстука: «НашПотребНадзор» узнал о необычных способах использования скотча. знаменитости, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФиксация бюста и галстука: «НашПотребНадзор» узнал о необычных способах использования скотча

    Фиксация бюста и галстука: «НашПотребНадзор» узнал о необычных способах использования скотча

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    Фиксация бюста и галстука: «НашПотребНадзор» узнал о необычных способах использования скотча

    Фиксация бюста и галстука: «НашПотребНадзор» узнал о необычных способах использования скотча

    Фиксация бюста и галстука: «НашПотребНадзор» узнал о необычных способах использования скотча

      В этом году скотчу исполнилось 135 лет, а никто и не заметил. Хотя скотчу стоит спеть если не дифирамбы, то как минимум Happy Birthday — настолько он ловок и удобен. В этом убедилась программа «НашПотребНадзор».

      Оказывается, скотч используют не только для того, чтобы клеить коробки при переезде. У этой простой вещи множество применений, при этом он будет полезен как мужчинам, так и женщинам.

      Например, звездные обладательницы самых выдающихся достоинств признаются, что именно скотч делает их декольте таким умопомрачительным.

      Диана Павлова, стилист: «Есть достаточно открытое платье с глубоким декольте и открытой спинкой. Вы не смогли подобрать белье. Вас выручит малярный скотч, которым можно заклеить бюст таким образом, что мы обеспечим надежную фиксацию, его поддержку».

      Так делает и не стесняется показывать модель Алёна Водонаева, а также всемирно известная звезда красных дорожек Ким Кардашьян.

      А американский президент, который, между прочим, может себе позволить самые роскошные аксессуары, использует его вместо зажима для галстука.

      А еще эта липучка и ноги от мозолей убережет, и занозу вытащит, и даже маникюр с макияжем идеальным сделает. Программе «НашПотребНадзор» даже удалось выяснить, сколько надо липкой ленты, чтобы поднять автомобиль. Подробности — в видеоматериале.

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