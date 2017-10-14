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Квартирный вопрос

    «Прогресс» успешно стартовал с Байконура к МКС

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    «Прогресс» успешно стартовал с Байконура к МКС

    «Прогресс» успешно стартовал с Байконура к МКС

    «Прогресс» успешно стартовал с Байконура к МКС

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-07» успешно стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции.

    Первая ступень ракеты-носителя отделилась в штатном режиме.

    Запуск решено проводить по классической двухсуточной схеме, то есть «Прогресс» пристыкуется к МКС в понедельник, 16 октября.

    На борту корабля находятся 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты.

    «Прогресс» должен был отправиться в космос еще 12 октября, однако за минуту до старта автоматика отменила запуск, и он был перенесен на резервную дату — 14 октября.

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