«Прогресс» успешно стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-07» успешно стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции.
Первая ступень ракеты-носителя отделилась в штатном режиме.
Запуск решено проводить по классической двухсуточной схеме, то есть «Прогресс» пристыкуется к МКС в понедельник, 16 октября.
На борту корабля находятся 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты.
«Прогресс» должен был отправиться в космос еще 12 октября, однако за минуту до старта автоматика отменила запуск, и он был перенесен на резервную дату — 14 октября.
Запуск решено проводить по классической двухсуточной схеме, то есть «Прогресс» пристыкуется к МКС в понедельник, 16 октября.
На борту корабля находятся 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты.
«Прогресс» должен был отправиться в космос еще 12 октября, однако за минуту до старта автоматика отменила запуск, и он был перенесен на резервную дату — 14 октября.
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