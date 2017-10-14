Кузнецова снялась с Кубка Кремля

Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
из-за травмы.
В пресс-службе турнира сообщили, что восьмая ракетка мира не сможет выступить на Кубке Кремля из-за повреждения кисти левой руки.
Светлана Кузнецова является действующим обладателем Кубка Кремля. Она побеждала на двух турнирах подряд — в 2015 и 2016 годах.
Накануне стало известно, что участие в турнире примет Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение в основную сетку от организаторов.
В Москву она прилетит сразу после завершения турнира в китайском Тяньцзине, в котором добралась до финала. За победу Шарапова сразится с белоруской Ариной Соболенко 15 октября.
Светлана Кузнецова является действующим обладателем Кубка Кремля. Она побеждала на двух турнирах подряд — в 2015 и 2016 годах.
Накануне стало известно, что участие в турнире примет Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение в основную сетку от организаторов.
В Москву она прилетит сразу после завершения турнира в китайском Тяньцзине, в котором добралась до финала. За победу Шарапова сразится с белоруской Ариной Соболенко 15 октября.
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