Пятерка необычных рецептов из риса

Рис — это не обязательно скучно. Программа «Еда живая и мертвая» подобрала 5 интересных рецептов из этой крупы.
1. Аранчини
Первое блюдо родом с Сицилии. «Аранчини» с итальянского переводится как «апельсины». Название дали за внешнее сходство с фруктом. А родился когда-то этот уличный фастфуд из остатков ужина — ризотто. Шеф-повар Антон Калер показал свой рецепт рисовых шариков с грибами и сыром.
Непромытый рис нужно отварить так, чтобы дал клейковину. Весь крахмал, которым он покрыт, он будет давать нужную консистенцию. Готовому рису нужно дать остыть. В другой кастрюле пассеруем лук и чеснок, затем добавляем орегано, базилик, томатное пюре, соль, перец и немного сахара. Будущий соус под названием «Неаполитано» нужно довести до кипения, а потом оставить томиться. В это время можно приготовить начинку. В сотейнике обжариваем измельченный чеснок, добавляем шампиньоны. Чуть позже посыпаем их нашинкованной зеленью петрушки и натертым пармезаном. Через минуту начинка готова. Ее нужно поместить внутрь рисового шарика.
Готовый шарик окунаем в яичную смесь и обваливаем в панировочных сухарях. Все заготовки выкладываем на противень, сбрызгиваем растительным маслом и на 15 минут отправляем в духовку. Румяные аранчини выкладываем на соус и украшаем.
2. Желе
Мы привыкли использовать рис как гарнир. А кондитер Дарья Терешёнок предлагает приготовить из него десерт. Она варит крупу до полной готовности и дает ей остыть. Параллельно заливает теплой водой желатин, чтобы он набух, после чего растапливает его на водяной бане. В отдельной чаше Дарья смешивает творог, сахар обычный и ванильный, корицу, вливает сливки, и все разминает блендером. Затем добавляет желатин и остывший рис и снова все взбивает. Формочки заполняет до конца, то есть плотно, и отправляет в холодильник, желательно на ночь.
У застывшего десерта слегка кисловатый вкус из-за творога, поэтому он отлично сочетается со сладкими фруктами, вареньем или джемом.
3. Мороженое
Как его приготовить из риса, знает победительница кулинарного телешоу Юлия Брицко. Сначала она варит обычную рисовую кашу на молоке. Затем перекладывает ее в большую чашу, добавляет туда нарезанную свежую клубнику и все взбивает блендером. Можно использовать любые ягоды, причем как свежие, так и замороженные. Готовую массу Юлия переливает в контейнер, чтобы отправить его в морозилку.
Юлия Брицко: «Очень важный нюанс приготовления домашнего мороженого: периодически доставать его из холодильника, помешивать или пробивать блендером, чтобы исключить процесс кристаллизации, чтобы вода не застыла быстрее, чем мороженое. Желательно каждые 20 минут доставать и мешать».
В уже готовую массу для большей сладости Юлия примешивает конфитюр и сервирует десерт.
4. Мексиканская орчата
В Испании очень популярна орчата — прохладительный коктейль, внешне похожий на молоко. Изначально ее готовили только из чуфы, земляного миндаля, а сейчас делают из различных орехов и даже подают в специальных орчатериях. Шеф-повар Алексей Балдин представит мексиканскую версию напитка. Он кладет в чашу с водой сырой рис, чищеный фундук и палочки корицы.
Алексей Балдин: «Закрываем плёнкой, убираем в холодильник и настаиваем 12–14 часов. За это время у нас будет набухать рис, он будет размягчаться, размягчаться будут орехи, корица затем, чтобы нам это было удобней и комфортнее пробить в блендере».
После ночи в холодильнике все ингредиенты стали мягкими. Содержимое чаши Алексей перекладывает в блендер и измельчает.
Алексей Балдин: «Пробиваем нашу смесь в течение 5–7 минут для максимального измельчения риса. Переливаем в сито. И далее берем ложку и начинаем протирать нашу смесь».
Затем снова блендер, куда также отправляются миндальное молоко, финики и стручок ванили. Немного корицы — и можно пробовать.
5. Квас
Рис богат углеводами — пищей для бактерий, которые ее перерабатывают и выделяют молочную кислоту. Поэтому из него можно приготовить даже квас. Шеф-повар Олег Рыбаков показывает, как правильно сделать закваску. Он отваривает и немного остужает рис. Добавляет в него изюм, сухие дрожжи и сахар. Затем накрывает чашу пищевой пленкой и оставляет на полчаса, чтобы дрожжи с изюмом забродили.
Олег Рыбаков: «Необходимо будет обжарить последнюю часть риса с сахаром, чтобы придать золотистый оттенок нашему квасу, чтобы он был у нас не бледный, белый. И плюс получится у нас слегка карамельный вкус, что тоже немаловажно».
На сухую разогретую сковороду Олег высыпает сахар и начинает его топить. Затем добавляет сырой рис и обжаривает полминуты на медленном огне. Параллельно он помещает закваску в трехлитровую банку и следом перекладывает туда содержимое сковороды.
Олег Рыбаков: «Нам необходимо добавить горячую, довольно горячую воду, чтобы наша карамель в дальнейшем разошлась».
Осталось накрыть банку марлей, тонкой тканью или салфеткой, чтобы воздух попадал внутрь и выходил оттуда. Через четыре дня квас будет готов. Это, кстати, отличный выход для тех, у кого непереносимость глютена или аллергия на солод.
Подробности и советы — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Первое блюдо родом с Сицилии. «Аранчини» с итальянского переводится как «апельсины». Название дали за внешнее сходство с фруктом. А родился когда-то этот уличный фастфуд из остатков ужина — ризотто. Шеф-повар Антон Калер показал свой рецепт рисовых шариков с грибами и сыром.
Непромытый рис нужно отварить так, чтобы дал клейковину. Весь крахмал, которым он покрыт, он будет давать нужную консистенцию. Готовому рису нужно дать остыть. В другой кастрюле пассеруем лук и чеснок, затем добавляем орегано, базилик, томатное пюре, соль, перец и немного сахара. Будущий соус под названием «Неаполитано» нужно довести до кипения, а потом оставить томиться. В это время можно приготовить начинку. В сотейнике обжариваем измельченный чеснок, добавляем шампиньоны. Чуть позже посыпаем их нашинкованной зеленью петрушки и натертым пармезаном. Через минуту начинка готова. Ее нужно поместить внутрь рисового шарика.
Готовый шарик окунаем в яичную смесь и обваливаем в панировочных сухарях. Все заготовки выкладываем на противень, сбрызгиваем растительным маслом и на 15 минут отправляем в духовку. Румяные аранчини выкладываем на соус и украшаем.
2. Желе
Мы привыкли использовать рис как гарнир. А кондитер Дарья Терешёнок предлагает приготовить из него десерт. Она варит крупу до полной готовности и дает ей остыть. Параллельно заливает теплой водой желатин, чтобы он набух, после чего растапливает его на водяной бане. В отдельной чаше Дарья смешивает творог, сахар обычный и ванильный, корицу, вливает сливки, и все разминает блендером. Затем добавляет желатин и остывший рис и снова все взбивает. Формочки заполняет до конца, то есть плотно, и отправляет в холодильник, желательно на ночь.
У застывшего десерта слегка кисловатый вкус из-за творога, поэтому он отлично сочетается со сладкими фруктами, вареньем или джемом.
3. Мороженое
Как его приготовить из риса, знает победительница кулинарного телешоу Юлия Брицко. Сначала она варит обычную рисовую кашу на молоке. Затем перекладывает ее в большую чашу, добавляет туда нарезанную свежую клубнику и все взбивает блендером. Можно использовать любые ягоды, причем как свежие, так и замороженные. Готовую массу Юлия переливает в контейнер, чтобы отправить его в морозилку.
Юлия Брицко: «Очень важный нюанс приготовления домашнего мороженого: периодически доставать его из холодильника, помешивать или пробивать блендером, чтобы исключить процесс кристаллизации, чтобы вода не застыла быстрее, чем мороженое. Желательно каждые 20 минут доставать и мешать».
В уже готовую массу для большей сладости Юлия примешивает конфитюр и сервирует десерт.
4. Мексиканская орчата
В Испании очень популярна орчата — прохладительный коктейль, внешне похожий на молоко. Изначально ее готовили только из чуфы, земляного миндаля, а сейчас делают из различных орехов и даже подают в специальных орчатериях. Шеф-повар Алексей Балдин представит мексиканскую версию напитка. Он кладет в чашу с водой сырой рис, чищеный фундук и палочки корицы.
Алексей Балдин: «Закрываем плёнкой, убираем в холодильник и настаиваем 12–14 часов. За это время у нас будет набухать рис, он будет размягчаться, размягчаться будут орехи, корица затем, чтобы нам это было удобней и комфортнее пробить в блендере».
После ночи в холодильнике все ингредиенты стали мягкими. Содержимое чаши Алексей перекладывает в блендер и измельчает.
Алексей Балдин: «Пробиваем нашу смесь в течение 5–7 минут для максимального измельчения риса. Переливаем в сито. И далее берем ложку и начинаем протирать нашу смесь».
Затем снова блендер, куда также отправляются миндальное молоко, финики и стручок ванили. Немного корицы — и можно пробовать.
5. Квас
Рис богат углеводами — пищей для бактерий, которые ее перерабатывают и выделяют молочную кислоту. Поэтому из него можно приготовить даже квас. Шеф-повар Олег Рыбаков показывает, как правильно сделать закваску. Он отваривает и немного остужает рис. Добавляет в него изюм, сухие дрожжи и сахар. Затем накрывает чашу пищевой пленкой и оставляет на полчаса, чтобы дрожжи с изюмом забродили.
Олег Рыбаков: «Необходимо будет обжарить последнюю часть риса с сахаром, чтобы придать золотистый оттенок нашему квасу, чтобы он был у нас не бледный, белый. И плюс получится у нас слегка карамельный вкус, что тоже немаловажно».
На сухую разогретую сковороду Олег высыпает сахар и начинает его топить. Затем добавляет сырой рис и обжаривает полминуты на медленном огне. Параллельно он помещает закваску в трехлитровую банку и следом перекладывает туда содержимое сковороды.
Олег Рыбаков: «Нам необходимо добавить горячую, довольно горячую воду, чтобы наша карамель в дальнейшем разошлась».
Осталось накрыть банку марлей, тонкой тканью или салфеткой, чтобы воздух попадал внутрь и выходил оттуда. Через четыре дня квас будет готов. Это, кстати, отличный выход для тех, у кого непереносимость глютена или аллергия на солод.
Подробности и советы — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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