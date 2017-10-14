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Квартирный вопрос

    Турчинов заявил об «уникальном результате» украинского ПТРК «Скиф»

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    Турчинов заявил об «уникальном результате» украинского ПТРК «Скиф»

    Турчинов заявил об «уникальном результате» украинского ПТРК «Скиф»

    Украинский противотанковый ракетный комплекс «Скиф» показал уникальный результат в ходе испытаний. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

    Александр Турчинов: «Ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса „Скиф“, которые проходили как в Украине, так и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно».

    Он отметил, что комплекс способен точно поражать цели на расстоянии до 5,5 километра. В ходе испытаний, по словам Турчинова, «Скиф» продемонстрировал «уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра».

    Секретарь СНБО добавил, что в мире не существует бронетанковой техники, которая смогла бы выдержать попадание ракеты «Скифа».

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