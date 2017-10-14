Сосиски: какой вид приготовления наиболее опасен

Установлено, что самая вредная разновидность мяса — это колбасы, сосиски и прочие продукты глубокой переработки. Впрочем, не все они одинаковы. Программа «Еда живая и мертвая» выяснила, как уменьшить вред, не отказываясь от любимых вкусов.
Многие обходят сосиски стороной — непонятно, что в них вообще кладут. Но есть плохая новость и для тех, кто считает, что, если делать сосиски самим или брать у проверенного производителя, то вреда не будет. Международное агентство по изучению рака объявило, что колбасные изделия — такой же опасный канцероген, как сигареты.
Курт Страйф, руководитель программы международного агентства по изучению рака при ВОЗ: «Эпидемиологические исследования, анализ статистики показывает, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск рака толстого кишечника на 18%».
Наибольшие опасения онкологов вызывает нитрит натрия. Его добавляют, чтобы исключить размножение опасных бактерий. Заодно у колбасы появляются типичный розовый цвет и настоящий колбасный запах.
Пока нитрит натрия не появился, от колбас в средневековой Европе регулярно происходили вспышки, например, ботулизма. Но ученые предупреждают — нитрит натрия убивает не только микробы. В процессе производства и в желудке он, соединяясь с белками, может образовывать нитрозамины. А эти вещества канцерогенны. Кроме того, любителям сосисок барбекю стоит помнить, что при жарке на открытом огне в них образуются еще и полиароматические углеводороды, сокращенно ПАУ. Это тоже опасный канцероген. Кстати, его находят и в копченых сосисках — ведь их обрабатывают дымом ещё на производстве. Да и в случае с вареными — еще одна опасность. Многие — даже профессиональные шеф-повара — считают, что их ни в коем случае нельзя варить в полиэтиленовой оболочке. Это, по их словам, то же самое, что съесть полиэтиленовый пакет.
Подробности — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».
Курт Страйф, руководитель программы международного агентства по изучению рака при ВОЗ: «Эпидемиологические исследования, анализ статистики показывает, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск рака толстого кишечника на 18%».
Наибольшие опасения онкологов вызывает нитрит натрия. Его добавляют, чтобы исключить размножение опасных бактерий. Заодно у колбасы появляются типичный розовый цвет и настоящий колбасный запах.
Пока нитрит натрия не появился, от колбас в средневековой Европе регулярно происходили вспышки, например, ботулизма. Но ученые предупреждают — нитрит натрия убивает не только микробы. В процессе производства и в желудке он, соединяясь с белками, может образовывать нитрозамины. А эти вещества канцерогенны. Кроме того, любителям сосисок барбекю стоит помнить, что при жарке на открытом огне в них образуются еще и полиароматические углеводороды, сокращенно ПАУ. Это тоже опасный канцероген. Кстати, его находят и в копченых сосисках — ведь их обрабатывают дымом ещё на производстве. Да и в случае с вареными — еще одна опасность. Многие — даже профессиональные шеф-повара — считают, что их ни в коем случае нельзя варить в полиэтиленовой оболочке. Это, по их словам, то же самое, что съесть полиэтиленовый пакет.
Подробности — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».
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