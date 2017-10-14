На западе Москвы «Газель» насмерть сбила пешехода

Столичные полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб пешеход.
Инцидент произошел в Очаково-Матвеевском районе накануне. Водитель «Газели» наехал на мужчину. Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Пресс-служба МВД: «27-летний водитель, управляя автомобилем „Газель“, совершил наезд на неизвестного мужчину на вид 40–45 лет, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавший скончался на месте».
По факту аварии проводится проверка.
Пресс-служба МВД: «27-летний водитель, управляя автомобилем „Газель“, совершил наезд на неизвестного мужчину на вид 40–45 лет, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавший скончался на месте».
По факту аварии проводится проверка.
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