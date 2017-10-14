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    Вступили в силу новые правила получения водительских прав

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    Вступили в силу новые правила получения водительских прав

    Вступили в силу новые правила получения водительских прав

    Изменения в правилах выдачи водительских удостоверений и проведения экзаменов должны облегчить жизнь автомобилистам.

    Отныне в России можно будет оформить водительское удостоверение через МФЦ за 15 дней. Для этого определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников центров.

    С 14 октября экзамен смогут сдать лишь те, кто прошел верификацию своих медицинских справок и свидетельства об обучении в автошколе. Эта мера направлена на борьбу с фальшивыми документами.

    Также изменилась процедура экзамена для получения удостоверения на право управления мотоциклом. Кандидат должен продемонстрировать умение выполнять скоростное маневрирование. В случае падения с мотоцикла на экзамене выставляется оценка «не сдал», сообщает сайт ГИБДД.

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