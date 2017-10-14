На фестивале шоколада в Лондоне представили съедобные платья и музыкальные пластинки

В Великобритании ответили на вопрос, который давно беспокоит многих: как есть шоколад и не поправляться. Правильный шоколад показали в Лондоне на тематическом фестивале. Там же в очередной раз доказали, что это отдельный вид искусства.

Шоколатье выпрыгивают из фартуков, чтобы вызвать шоколадом шок. У них не плитка шоколада, а плита высотой в два метра. Но для строительства забора эта плита не пойдет. Шоколад — не очень вандалоустойчивый материал.



Маринко Бискиц, шоколатье: «Я певец, а также делаю шоколад. Я соединил две своих страсти и записал на шоколад музыку. Если тебе не нравится, как я пою, съешь мою пластинку».



На шоколаде звуковая канавка прочерчена так же, как на пластинке или на рентгеновском снимке. Только шоколадная музыка не такая вечная, как музыка на костях. А если в кондитерскую пластинку добавить толченый фундук, то можно сломать иглу патефона.



Те, кто производит шоколад в коробках, с презрением смотрят на тех, кто использует его как винил или пластилин. Заповедь из детства: с едой не играй.



Патрик Геленсцер, шоколатье: «Вино после дегустации нужно выплевывать, а шоколад — ни в коем случае. И после трех конфет можно за руль».



Через пять-десять конфет нужно выпить стакан воды — вкусовые ощущения обнулятся. И никаких побочных эффектов, утверждают производители.



Анастасия Вероник, шоколатье: «Плохой шоколад — это шлак, он забивает мозг. Результат — бессонница, ожирение, стресс. Но съешьте хороший шоколад — и ваш мозг очистится и заработает».



Шоколадные платья и картины — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.