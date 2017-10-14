«Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» готов к запуску

Запуск
ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-07» к Международной космической станции назначен на 11:46 по московскому времени.
По решению государственной комиссии на космодроме Байконур запуск пройдет по двухсуточной схеме. Началась заправка «Союза» компонентами ракетного топлива.
«Роскосмос»: «На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, которая приняла решение о готовности ракеты-носителя „Союз-2.1а“ к заправке и пуску».
Запуск космического грузовика «Прогресс МС-07» с космодрома Байконур должен был состояться в четверг, 12 октября, но был перенесен на резервную дату. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, что запуск был отложен из-за срабатывания автоматики. Источник на Байконуре пояснил, что неполадки возникли именно на ракете-носителе.
«Роскосмос»: «На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, которая приняла решение о готовности ракеты-носителя „Союз-2.1а“ к заправке и пуску».
#ПрогрессМС07: принято решение о заправке ракеты-носителяPosted by Роскосмос on Friday, October 13, 2017
На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной …
Запуск космического грузовика «Прогресс МС-07» с космодрома Байконур должен был состояться в четверг, 12 октября, но был перенесен на резервную дату. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, что запуск был отложен из-за срабатывания автоматики. Источник на Байконуре пояснил, что неполадки возникли именно на ракете-носителе.
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