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Устами младенца
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов

    «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» готов к запуску

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    • Фото: Роскосмос / vk.com
    <nobr>«Союз-2</nobr>.1а» с грузовиком «Прогресс» готов к запуску

    «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» готов к запуску

    <nobr>«Союз-2</nobr>.1а» с грузовиком «Прогресс» готов к запуску
  • Фото: Роскосмос / vk.com

    • Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-07» к Международной космической станции назначен на 11:46 по московскому времени.

    По решению государственной комиссии на космодроме Байконур запуск пройдет по двухсуточной схеме. Началась заправка «Союза» компонентами ракетного топлива.

    «Роскосмос»: «На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, которая приняла решение о готовности ракеты-носителя „Союз-2.1а“ к заправке и пуску».

    #ПрогрессМС07: принято решение о заправке ракеты-носителя
    На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной …

    Posted by Роскосмос on Friday, October 13, 2017

    Запуск космического грузовика «Прогресс МС-07» с космодрома Байконур должен был состояться в четверг, 12 октября, но был перенесен на резервную дату. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, что запуск был отложен из-за срабатывания автоматики. Источник на Байконуре пояснил, что неполадки возникли именно на ракете-носителе.

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