Устами младенца
ТВ-Эфир
Устами младенца
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов

    Задержаны трое участников драки на Болотной площади

    3 комментария

    Задержаны трое участников драки на Болотной площади

    Задержаны трое участников драки на Болотной площади

    Столичные полицейские задержали участников драки, которая произошла накануне вечером на Болотной площади в Москве.

    Причины конфликта не сообщаются. Известно лишь, что неизвестные подрались на бытовой почве. Два человека после потасовки оказались в больнице, еще трое — в отделении полиции.

    Обстоятельства ЧП устанавливаются, МВД проводит проверку, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Столичный главк МВД РФ: «По предварительной информации, вечером в минувшую пятницу на Болотной площади произошел конфликт между гражданами на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru