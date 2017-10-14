Задержаны трое участников драки на Болотной площади

Столичные полицейские задержали участников драки, которая произошла накануне вечером на Болотной площади в Москве.
Причины конфликта не сообщаются. Известно лишь, что неизвестные подрались на бытовой почве. Два человека после потасовки оказались в больнице, еще трое — в отделении полиции.
Обстоятельства ЧП устанавливаются, МВД проводит проверку, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Столичный главк МВД РФ: «По предварительной информации, вечером в минувшую пятницу на Болотной площади произошел конфликт между гражданами на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы».
Обстоятельства ЧП устанавливаются, МВД проводит проверку, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Столичный главк МВД РФ: «По предварительной информации, вечером в минувшую пятницу на Болотной площади произошел конфликт между гражданами на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы».
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