Пермские власти заманивают учителей в деревню деньгами и автомобилем

Миллион рублей и личный автомобиль. В Пермском крае реализуется программа поддержки молодых специалистов, которые решили переехать в деревню. Сельским учителям предлагают не только материальную помощь в покупке или строительстве жилья. При наличии водительских прав педагогу дадут еще и машину.

Как сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова, Гульназ Ильгатовна несколько лет работала в языковом центре Перми. А теперь преподает английский в сельской школе. К новой учительнице в поселке Куеда привыкли быстро. Хоть и говорит она на уроках только на иностранном.



За 250 километров от краевого центра Гульназ Азмагулова переехала по программе «Сельский учитель». По ней педагоги, уехавшие в сельскую местность, получают миллион рублей.



Дефицит учителей в сельских школах — ни для кого не секрет. Казалось бы, кто захочет сменить городские удобства на деревенский пейзаж. В Пермском крае выяснили, что желающие есть. Их нужно лишь немного поддержать.



Чиновники нашли способ заманить учителей на сельское бездорожье. Там, где нет асфальта, педагогам выдают автомобили. Это программа «Мобильный учитель». Главное, кроме педагогического, иметь еще и водительский стаж.



Автомобиль можно использовать не только для служебных поездок. Через пять лет машина перейдет в собственность педагога.



Подробнее — в материале программы.