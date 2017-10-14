Устами младенца
ТВ-Эфир
Устами младенца
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    В Сирии начали восстанавливать жизненно важный для Алеппо оросительный канал. Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии начали восстанавливать жизненно важный для Алеппо оросительный канал

    В Сирии начали восстанавливать жизненно важный для Алеппо оросительный канал

    комментировать
    В Сирии начали восстанавливать жизненно важный для Алеппо оросительный канал

    В Сирии начали восстанавливать жизненно важный для Алеппо оросительный канал

    В Сирии начали восстанавливать жизненно важный для Алеппо оросительный канал

      В Сирии начали восстанавливать один из главных в стране оросительных каналов. Он обеспечивал водой северную часть Алеппо.

      Но пока в провинции, которая должна снабжать продовольствием едва ли не половину республики, засуха. Пустеют поля, где до войны собирали по четыре урожая в год. Утрачены и плантации хлопка.

      Рияд Халаф: «Посмотрите на качество этой футболки. Сделана из хлопка, собранного здесь. Я ношу ее уже 5 лет, вы понимаете, какой это продукт — наша гордость. Это приносило нам хороший доход, люди жили тут в достатке».

      Вода начнет поступать в канал уже через три месяца. А пока сирийские рабочие его восстанавливают, на помощь в провинцию направили российский гуманитарный конвой. Привезли несколько тонн муки, круп, консервов. Вместе с военными приехали и врачи. Квалифицированной медицинской помощи местные жители не получали годами.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru