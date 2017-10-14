В Сирии начали восстанавливать жизненно важный для Алеппо оросительный канал

В Сирии начали восстанавливать один из главных в стране оросительных каналов. Он обеспечивал водой северную часть Алеппо.

Но пока в провинции, которая должна снабжать продовольствием едва ли не половину республики, засуха. Пустеют поля, где до войны собирали по четыре урожая в год. Утрачены и плантации хлопка.



Рияд Халаф: «Посмотрите на качество этой футболки. Сделана из хлопка, собранного здесь. Я ношу ее уже 5 лет, вы понимаете, какой это продукт — наша гордость. Это приносило нам хороший доход, люди жили тут в достатке».



Вода начнет поступать в канал уже через три месяца. А пока сирийские рабочие его восстанавливают, на помощь в провинцию направили российский гуманитарный конвой. Привезли несколько тонн муки, круп, консервов. Вместе с военными приехали и врачи. Квалифицированной медицинской помощи местные жители не получали годами.

