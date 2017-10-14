Устами младенца
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Устами младенца
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    В Москве перекрыт ряд улиц из-за карнавала в честь фестиваля молодежи. Москва, дороги, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве перекрыт ряд улиц из-за карнавала в честь фестиваля молодежи

    В Москве перекрыт ряд улиц из-за карнавала в честь фестиваля молодежи

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    В Москве перекрыт ряд улиц <nobr>из-за</nobr> карнавала в честь фестиваля молодежи

    В Москве перекрыт ряд улиц из-за карнавала в честь фестиваля молодежи

    В Москве перекрыт ряд улиц <nobr>из-за</nobr> карнавала в честь фестиваля молодежи

      Сегодня в Москве красочное карнавальное шествие даст старт масштабному событию — XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Впервые Москва принимала этот форум в 1957 году.

      На этот раз право стать хозяином фестиваля получил Сочи, и официальное открытие состоится именно там в воскресенье, 15 октября. А сегодня 40-тысячная карнавальная колонна пройдет по самому центру столицы. Шествие начнется на Васильевском спуске, его участники преодолеют 8 километров до спортивного комплекса «Лужники». В связи с этим на многих улицах ограничено движение транспорта.

      Так, уже перекрыты Васильевский спуск, улицы Варварка и Ильинка, переулки Ипатьевский, Никольский и Рыбный.

      До 14:00 часов закроют часть Москворецкой набережной, Кремлёвскую и Пречистенскую набережные, съезд с Большого каменного моста на Кремлёвскую набережную, улицу Ленивка и Соймоновский проезд.

      До вечера будут перекрыты Фрунзенская набережная, закрыто движение по Лужнецкой. А с полудня нельзя будет проехать по Хамовническому валу и улице Тимура Фрунзе.

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