В Москве перекрыт ряд улиц из-за карнавала в честь фестиваля молодежи

Сегодня в Москве красочное карнавальное шествие даст старт масштабному событию — XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Впервые Москва принимала этот форум в 1957 году.
На этот раз право стать хозяином фестиваля получил Сочи, и официальное открытие состоится именно там в воскресенье, 15 октября. А сегодня 40-тысячная карнавальная колонна пройдет по самому центру столицы. Шествие начнется на Васильевском спуске, его участники преодолеют 8 километров до спортивного комплекса «Лужники». В связи с этим на многих улицах ограничено движение транспорта.
Так, уже перекрыты Васильевский спуск, улицы Варварка и Ильинка, переулки Ипатьевский, Никольский и Рыбный.
До 14:00 часов закроют часть Москворецкой набережной, Кремлёвскую и Пречистенскую набережные, съезд с Большого каменного моста на Кремлёвскую набережную, улицу Ленивка и Соймоновский проезд.
До вечера будут перекрыты Фрунзенская набережная, закрыто движение по Лужнецкой. А с полудня нельзя будет проехать по Хамовническому валу и улице Тимура Фрунзе.
Так, уже перекрыты Васильевский спуск, улицы Варварка и Ильинка, переулки Ипатьевский, Никольский и Рыбный.
До 14:00 часов закроют часть Москворецкой набережной, Кремлёвскую и Пречистенскую набережные, съезд с Большого каменного моста на Кремлёвскую набережную, улицу Ленивка и Соймоновский проезд.
До вечера будут перекрыты Фрунзенская набережная, закрыто движение по Лужнецкой. А с полудня нельзя будет проехать по Хамовническому валу и улице Тимура Фрунзе.
Комментарии