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15 октября, 18:00
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    Тимошенко обвинила Порошенко в коррупции и объявила о намерении стать президентом

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich , Valentyn Ogirenko
    Тимошенко обвинила Порошенко в коррупции и объявила о намерении стать президентом

    Тимошенко обвинила Порошенко в коррупции и объявила о намерении стать президентом

    Тимошенко обвинила Порошенко в коррупции и объявила о намерении стать президентом
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich , Valentyn Ogirenko

    • Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в причастности к коррупционным сделкам.

    В эфире одного из украинских телеканалов лидер партии «Батькивщина» заявила, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.

    Юлия Тимошенко: лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде: «Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты».

    Напомним, очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.

    Юлия Тимошенко: «Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это — президент Украины».

    Так политик прокомментировала скандал с задержанием Национальным антикоррупционным бюро Украины Игоря Павловского и Владимира Гулевича. Их обвиняют в растрате более 5,6 миллиона долларов из бюджета страны во время закупки топлива для Минобороны Украины.

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