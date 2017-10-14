Тимошенко обвинила Порошенко в коррупции и объявила о намерении стать президентом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в причастности к коррупционным сделкам.
В эфире одного из украинских телеканалов лидер партии «Батькивщина» заявила, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.
Юлия Тимошенко: лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде: «Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты».
Напомним, очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.
Юлия Тимошенко: «Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это — президент Украины».
Так политик прокомментировала скандал с задержанием Национальным антикоррупционным бюро Украины Игоря Павловского и Владимира Гулевича. Их обвиняют в растрате более 5,6 миллиона долларов из бюджета страны во время закупки топлива для Минобороны Украины.
Юлия Тимошенко: лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде: «Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты».
Напомним, очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.
Юлия Тимошенко: «Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это — президент Украины».
Так политик прокомментировала скандал с задержанием Национальным антикоррупционным бюро Украины Игоря Павловского и Владимира Гулевича. Их обвиняют в растрате более 5,6 миллиона долларов из бюджета страны во время закупки топлива для Минобороны Украины.
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