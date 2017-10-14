На Алтае 5 легковушек столкнулись с грузовиком

В результате массового ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае пять человек пострадали, один погиб.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю: «В 7:10 по местному времени (4:10 по Москве) поступила информация о ДТП на 196 километре трассы Р-256 в районе села Зудилово. Произошло столкновение шести автомобилей. Столкнулись 5 легковых и 1 грузовой автомобиль. Есть пострадавшие».
В МВД сообщили об одном погибшем и пятерых пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь.
Началось расследование причин автокатастрофы. По предварительной информации, один из легковых автомобилей выехал на встречку, что вызвало масштабную аварию. В ликвидации последствий ДТП на трассе задействованы 24 человека и 10 единиц техники, пишет «Интерфакс».
В МВД сообщили об одном погибшем и пятерых пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь.
Началось расследование причин автокатастрофы. По предварительной информации, один из легковых автомобилей выехал на встречку, что вызвало масштабную аварию. В ликвидации последствий ДТП на трассе задействованы 24 человека и 10 единиц техники, пишет «Интерфакс».
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