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Звезды сошлись
15 октября, 18:00
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    Освобожденные из 5-летнего плена американка и канадец с детьми вернулись на родину

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    Освобожденные из <nobr>5-летнего</nobr> плена американка и канадец с детьми вернулись на родину

    Освобожденные из 5-летнего плена американка и канадец с детьми вернулись на родину

    Освобожденные из <nobr>5-летнего</nobr> плена американка и канадец с детьми вернулись на родину
  • Фото: Associated Press © 2017

    • В Канаду прилетели гражданка США Кейтлин Коулман, ее муж канадец Джошуа Бойл и трое их детей, родившихся в плену.

    Как передает Associated Press, 31-летняя американка Кейтлин Коулман и ее 34-летний муж, гражданин Канады Джошуа Бойл, почти 5 лет находились в плену у боевиков в Афганистане.

    Супруги были захвачены в заложники в районе Кабула боевиками террористической группировки «Сеть Хаккани» в октябре 2012 года. В этот момент американка была беременна. Позже у нее родились еще двое детей.

    Телеканал CNN передает, что семья была освобождена в Афганистане пакистанскими военными, ориентировавшимися на информацию американской разведки.

    Заявление МИД Канады: «Мы вместе с семьей Бойл рады долгожданному возвращению в Канаду их близких. Канада активно участвовала в деле господина Бойла на всех уровнях, и мы продолжим поддерживать его и его семью сейчас, когда они вернулись домой».

    Дипломаты также призвали общественность уважать право семьи на частную жизнь.

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