Освобожденные из 5-летнего плена американка и канадец с детьми вернулись на родину

В Канаду прилетели гражданка США Кейтлин Коулман, ее муж канадец Джошуа Бойл и трое их детей, родившихся в плену.
Как передает Associated Press, 31-летняя американка Кейтлин Коулман и ее 34-летний муж, гражданин Канады Джошуа Бойл, почти 5 лет находились в плену у боевиков в Афганистане.
Супруги были захвачены в заложники в районе Кабула боевиками террористической группировки «Сеть Хаккани» в октябре 2012 года. В этот момент американка была беременна. Позже у нее родились еще двое детей.
Телеканал CNN передает, что семья была освобождена в Афганистане пакистанскими военными, ориентировавшимися на информацию американской разведки.
Заявление МИД Канады: «Мы вместе с семьей Бойл рады долгожданному возвращению в Канаду их близких. Канада активно участвовала в деле господина Бойла на всех уровнях, и мы продолжим поддерживать его и его семью сейчас, когда они вернулись домой».
Дипломаты также призвали общественность уважать право семьи на частную жизнь.
Супруги были захвачены в заложники в районе Кабула боевиками террористической группировки «Сеть Хаккани» в октябре 2012 года. В этот момент американка была беременна. Позже у нее родились еще двое детей.
Телеканал CNN передает, что семья была освобождена в Афганистане пакистанскими военными, ориентировавшимися на информацию американской разведки.
Заявление МИД Канады: «Мы вместе с семьей Бойл рады долгожданному возвращению в Канаду их близких. Канада активно участвовала в деле господина Бойла на всех уровнях, и мы продолжим поддерживать его и его семью сейчас, когда они вернулись домой».
Дипломаты также призвали общественность уважать право семьи на частную жизнь.
Комментарии