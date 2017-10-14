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Звезды сошлись
15 октября, 18:00
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    Японский вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 2 километров

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    • Фото: @miko_ff14 / twitter.com
    Японский вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 2 километров

    Японский вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 2 километров

    Японский вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту более 2 километров
  • Фото: @miko_ff14 / twitter.com

    • На юго-западе Японии в нескольких префектурах распространено предупреждение в связи с угрозой пеплопада.

    На юго-западном японском острове Кюсю в субботу зафиксировано новое мощное извержение вулкана Симмоэ. Над кратером активизировавшегося на этой неделе вулкана поднялся столб пепла и дыма высотой 2300 метров.

    Национальное метеорологическое управление Японии, распространило экстренное предупреждение для жителей нескольких районов префектур Миядзаки и Кагосима. Местных жителей просят не покидать свои дома из-за угрозы пеплопада, пишет ТАСС.

    Уровень угрозы от извержения Симмоэ пока составляет три из пяти баллов. У вулкану запрещено приближаться менее, чем на 2 километра. В районе вулкана продолжаются небольшие колебания почвы. Об угрозе для авиации пока не сообщалось.



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