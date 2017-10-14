В Приморье за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров

Лесные пожары на площади 2,8 тыс. гектаров за сутки потушили в Приморском крае.
Сообщение пресс-службы администрации Приморского края: «По информации краевого департамента лесного хозяйства, 14 пожаров потушено в Кавалеровском и 3 в Чугуевском районах Приморья на общей площади почти 2,8 тысячи гектаров. Сейчас продолжается тушение еще 11 локализованных пожаров в пяти муниципалитетах края».
В борьбе с масштабными лесными пожарами принимают участие более 250 человек, 55 единиц техники. В течение последних суток новых очагов пожаров в лесах Приморья не обнаружено.
Напомним, 12 октября региональные власти ввели в Приморье особый противопожарный режим. А до этого в четырех районах края был введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. В настоящее время все лесные пожары в Приморье локализованы.
В борьбе с масштабными лесными пожарами принимают участие более 250 человек, 55 единиц техники. В течение последних суток новых очагов пожаров в лесах Приморья не обнаружено.
Напомним, 12 октября региональные власти ввели в Приморье особый противопожарный режим. А до этого в четырех районах края был введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. В настоящее время все лесные пожары в Приморье локализованы.
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