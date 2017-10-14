В больницах США остаются 45 пострадавших во время бойни в Лас-Вегасе

Шериф
Лас-Вегаса и спецагент ФБР провели пресс-конференцию и рассказали журналистам о ходе расследования самого кровавого преступления в современной истории США.
Шериф американского города Лас-Вегаса сообщил, что некоторые из тех людей, кто получил ранения во время расстрела Стивеном Пэддоком зрителей музыкального фестиваля, все еще остаются в критическом состоянии, и что число жертв чудовищной бойни может возрасти. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.
Джозеф Ломбардо, шериф Лас-Вегаса: «Число пострадавших составило 546 человек, 501 из них выписаны. В больницах остаются 45 человек. Состояние некоторых из них оценивается как критическое. К сожалению, число погибших, составляющее 58 человек, может возрасти».
А спецагент ФБР в Лас-Вегасе Аарон Роуз заявил, что расследование обстоятельств бойни не выявило какого-либо иностранного следа.
Аарон Роуз, специальный агент ФБР в Лас-Вегасе: «В данный момент нет указаний на то, что это преступление было связано с какой-либо идеологией или с ассоциацией».
По словам Роуза, в расследовании обстоятельств трагедии участвуют около 200 агентов ФБР.
Вечером в воскресенье, 1 октября, 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля под открытым небом из своего номера, расположенного на 32 этаже гостиницы Mandalay Bay. Погибли 58 человек, более 540 пострадали.
Джозеф Ломбардо, шериф Лас-Вегаса: «Число пострадавших составило 546 человек, 501 из них выписаны. В больницах остаются 45 человек. Состояние некоторых из них оценивается как критическое. К сожалению, число погибших, составляющее 58 человек, может возрасти».
А спецагент ФБР в Лас-Вегасе Аарон Роуз заявил, что расследование обстоятельств бойни не выявило какого-либо иностранного следа.
Аарон Роуз, специальный агент ФБР в Лас-Вегасе: «В данный момент нет указаний на то, что это преступление было связано с какой-либо идеологией или с ассоциацией».
По словам Роуза, в расследовании обстоятельств трагедии участвуют около 200 агентов ФБР.
Вечером в воскресенье, 1 октября, 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля под открытым небом из своего номера, расположенного на 32 этаже гостиницы Mandalay Bay. Погибли 58 человек, более 540 пострадали.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
Комментарии