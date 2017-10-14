Президент Чехии отказался извиняться перед Украиной за свое мнение о статусе Крыма

Чешский президент не счел нужным приносить извинения Украине за свои слова о том, что воссоединение Крыма с Россией — свершившийся факт.
Как пишет «Газета.Ru», президент Чехии Милош Земан заявил в интервью чешским СМИ, что не станет извиняться перед Украиной за свои слова о статусе Крыма. По словам чешского президента, он озвучивал свое личное мнение, а не транслировал официальную позицию Праги.
Милош Земан, президент Чехии: «Главное, что Крым принадлежит России. И я не могу себе представить российское правительство, которое бы отдало Крым».
Ранее Земан в Страсбурге назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом и предложил Киеву добиться компенсации деньгами, нефтью или газом. Президент Украины Порошенко осудил эту идею и заявил, что «не будет покупать или продавать Крым», но при этом готов обсудить второй референдум на полуострове, если Крым вернется в состав Украины. В Госдуме сочли всю эту ситуацию странной, поскольку вопрос вопрос Крыма давно закрыт. А в Кремле сообщили, что никакой речи о компенсации Украине быть не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что решение о выходе из состава Украины в 2014 году принял легитимный Верховный совет Крыма.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Но Украина считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
Милош Земан, президент Чехии: «Главное, что Крым принадлежит России. И я не могу себе представить российское правительство, которое бы отдало Крым».
Ранее Земан в Страсбурге назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом и предложил Киеву добиться компенсации деньгами, нефтью или газом. Президент Украины Порошенко осудил эту идею и заявил, что «не будет покупать или продавать Крым», но при этом готов обсудить второй референдум на полуострове, если Крым вернется в состав Украины. В Госдуме сочли всю эту ситуацию странной, поскольку вопрос вопрос Крыма давно закрыт. А в Кремле сообщили, что никакой речи о компенсации Украине быть не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что решение о выходе из состава Украины в 2014 году принял легитимный Верховный совет Крыма.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Но Украина считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
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