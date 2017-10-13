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    С Кипра в Москву экстрадировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

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    С Кипра в Москву экстрадировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

    С Кипра в Москву экстрадировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

    Разыскиваемый через Интерпол гражданин России, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 300 млн рублей, доставлен с Кипра в Москву.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В соответствии с решением компетентных органов Кипра в аэропорту Ларнаки состоялась выдача 65-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Мошенничество“».

    Задержанный житель Уфы обвиняется в том, что с 2009 по 2015 годы, используя свое служебное положение, он в составе организованной группы похитил деньги членов жилищного кооператива на общую сумму свыше 300 млн рублей. После того, как было заведено уголовное дело и обвиняемого поместили под домашний арест, он скрылся.

    В феврале этого года его объявили в международный розыск. Подозреваемого задержали в марте на Кипре. Теперь его экстрадировали в Россию, где продолжится расследование уголовного дела, пишет ТАСС.

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