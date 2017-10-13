Захарова: РФ будет добиваться возвращения снятых в США флагов

В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться возвращения флагов, которые были сняты с закрытых в США российских дипмиссий.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Россия намерена добиваться возвращения не только флагов, но и самих зданий.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я более чем уверена, что и вопрос не только возвращения флага, но и возвращения нашей собственности мы будем ставить».
Также Захарова рассказала, что в связи с произошедшим был вызван временный поверенный в делах США в РФ, которому вручили ноту протеста, передает РИА Новости.
Напомним, ранее с консульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, которые были закрыты по распоряжению американских властей, были сняты российские флаги. При этом в Госдепе заверили, что сделали это «при демонстрации должного уважения», а также заявили о готовности вернуть государственные флаги.
В Москве же осудили враждебные и недружественные действия США, подчеркнув, что готовят ответ на этот шаг американских властей. А Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать государственные флаги.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я более чем уверена, что и вопрос не только возвращения флага, но и возвращения нашей собственности мы будем ставить».
Также Захарова рассказала, что в связи с произошедшим был вызван временный поверенный в делах США в РФ, которому вручили ноту протеста, передает РИА Новости.
Напомним, ранее с консульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, которые были закрыты по распоряжению американских властей, были сняты российские флаги. При этом в Госдепе заверили, что сделали это «при демонстрации должного уважения», а также заявили о готовности вернуть государственные флаги.
В Москве же осудили враждебные и недружественные действия США, подчеркнув, что готовят ответ на этот шаг американских властей. А Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать государственные флаги.
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