Избран новый гендиректор ЮНЕСКО

Одре Азуле из Франции победила на выборах генерального директора ЮНЕСКО.
В последнем, пятом туре голосования Азуле получила 30 голосов. На посту главы организации она сменит Ирину Бокову, которая руководила ЮНЕСКО с 2009 года.
При этом другой кандидат, дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари набрал 28 голосов.
Одре Азуле до недавнего времени занимала пост министра культуры и коммуникаций Франции. Также она была советником президента Франсуа Олланда по проблемам регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино.
Отметим, что Одре Азуле возглавила ЮНЕСКО в непростой момент. Дело в том, что накануне США объявили о выходе страны из ЮНЕСКО с 31 декабря 2018 года, объяснив свое решение необходимостью проведения фундаментальных реформ в организации и ее «антиизраильской предвзятостью».
А позднее еще и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИД страны подготовить решение о выходе из ЮНЕСКО.
При этом другой кандидат, дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари набрал 28 голосов.
Одре Азуле до недавнего времени занимала пост министра культуры и коммуникаций Франции. Также она была советником президента Франсуа Олланда по проблемам регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино.
Отметим, что Одре Азуле возглавила ЮНЕСКО в непростой момент. Дело в том, что накануне США объявили о выходе страны из ЮНЕСКО с 31 декабря 2018 года, объяснив свое решение необходимостью проведения фундаментальных реформ в организации и ее «антиизраильской предвзятостью».
А позднее еще и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИД страны подготовить решение о выходе из ЮНЕСКО.
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