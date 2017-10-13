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15 октября, 18:00
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    Избран новый гендиректор ЮНЕСКО

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    • Фото: Reuters © 2017, Philippe Wojaze
    Избран новый гендиректор ЮНЕСКО

    Избран новый гендиректор ЮНЕСКО

    Избран новый гендиректор ЮНЕСКО
  • Фото: Reuters © 2017, Philippe Wojaze

    • Одре Азуле из Франции победила на выборах генерального директора ЮНЕСКО.

    В последнем, пятом туре голосования Азуле получила 30 голосов. На посту главы организации она сменит Ирину Бокову, которая руководила ЮНЕСКО с 2009 года.

    При этом другой кандидат, дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари набрал 28 голосов.

    Одре Азуле до недавнего времени занимала пост министра культуры и коммуникаций Франции. Также она была советником президента Франсуа Олланда по проблемам регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино.

    смотретьИзраиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США
    Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США
    Отметим, что Одре Азуле возглавила ЮНЕСКО в непростой момент. Дело в том, что накануне США объявили о выходе страны из ЮНЕСКО с 31 декабря 2018 года, объяснив свое решение необходимостью проведения фундаментальных реформ в организации и ее «антиизраильской предвзятостью».

    А позднее еще и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИД страны подготовить решение о выходе из ЮНЕСКО.

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