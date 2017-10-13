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    Губернатор Ленобласти сделал щедрый подарок юбилейной новорожденной. Ленинградская область, губернаторы, демография, дети и подростки, младенцы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Ленобласти сделал щедрый подарок юбилейной новорожденной

    Губернатор Ленобласти сделал щедрый подарок юбилейной новорожденной

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    Губернатор Ленобласти сделал щедрый подарок юбилейной новорожденной

    Губернатор Ленобласти сделал щедрый подарок юбилейной новорожденной

    Губернатор Ленобласти сделал щедрый подарок юбилейной новорожденной

      Население Ленинградской области превысило 1 миллион 800 тысяч жителей. В 47-м регионе родились сразу три юбилейных ребенка. Правда, в разных семьях и даже в разных районах.

      Первую из них — девочку Дарью, появившуюся на свет в Гатчине, сегодня поздравил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона попытался соответствовать советской классике, подарив детям игрушки, а женщине — цветы.

      Но в этот сценарий он внес и некоторые изменения, когда вручил отцу семейства сертификат на 600 тысяч рублей. Решение было принято в честь 90-летия Ленобласти.

      Дарья стала третьим ребенком в семье Свердловых. Родители рассказали, что с прибавлением потребуется новый автомобиль. Поэтому полученные деньги, по словам мамы юбилейной девочки, они потратят на карету для принцессы.

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