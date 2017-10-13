Губернатор Ленобласти сделал щедрый подарок юбилейной новорожденной

Население Ленинградской области превысило 1 миллион 800 тысяч жителей. В 47-м регионе родились сразу три юбилейных ребенка. Правда, в разных семьях и даже в разных районах.

Первую из них — девочку Дарью, появившуюся на свет в Гатчине, сегодня поздравил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона попытался соответствовать советской классике, подарив детям игрушки, а женщине — цветы.



Но в этот сценарий он внес и некоторые изменения, когда вручил отцу семейства сертификат на 600 тысяч рублей. Решение было принято в честь 90-летия Ленобласти.



Дарья стала третьим ребенком в семье Свердловых. Родители рассказали, что с прибавлением потребуется новый автомобиль. Поэтому полученные деньги, по словам мамы юбилейной девочки, они потратят на карету для принцессы.