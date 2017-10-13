Рыбак чуть не умер из-за прыгнувшей ему в горло живой камбалы

В Великобритании рыбак попал в реанимацию после того, как ему в горло запрыгнула только что пойманная рыба.
Морская рыба запрыгнула в горло поймавшему ее рыбаку и едва не убила его. 28-летний Сэм Квиллиам на некоторое время перестал дышать и пережил остановку сердца. Еще живая рыба бросилась ему в рот, когда он попытался ее поцеловать: рыбак решил таким образом отпраздновать удачный улов.
Сэм Квиллиам: «Я попытался поцеловать ее перед тем, как выбросить обратно, и она фактически выскользнула у меня из рук, как кусок мыла. Она вырвалась у меня из рук и заскочила прямо в рот и, можно сказать, нырнула мне в глотку».
14-сантиметровая камбала полностью закрыла дыхательные пути мужчины. Другие рыбаки вызвали скорую помощь. Рыбу удалось извлечь лишь щипцами, сообщает Би-би-си. Для того, чтобы восстановить сердцебиение рыбака, потребовалось три минуты.
Сэм Квиллиам: «Я попытался поцеловать ее перед тем, как выбросить обратно, и она фактически выскользнула у меня из рук, как кусок мыла. Она вырвалась у меня из рук и заскочила прямо в рот и, можно сказать, нырнула мне в глотку».
14-сантиметровая камбала полностью закрыла дыхательные пути мужчины. Другие рыбаки вызвали скорую помощь. Рыбу удалось извлечь лишь щипцами, сообщает Би-би-си. Для того, чтобы восстановить сердцебиение рыбака, потребовалось три минуты.
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