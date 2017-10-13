Питерский аэропорт Пулково сегодня работает на пределе возможностей. Туда приземляются десятки самолетов с делегациями со всего мира. Завтра в
«Экспо-форуме» Санкт-Петербурга открывается 137-я Ассамблея межпарламентского союза.
Межпарламентский Союз — площадка для политического диалога очень давняя. Он был основан в конце 19-го века британскими и французскими политиками, и первоначально играл серьезную роль в миротворческом процессе. Сегодня об участии в Ассамблее заявили почти 2,5 тысячи человек из 150 стран. Кстати, в Петербург прибыли делегации как Южной Кореи, так и Северной. Их будут убеждать сесть за стол переговоров, заявила сегодня Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации дала большое интервью Ираде Зейналовой.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Многие недооценивают роль парламентаризма как такового и парламента. Ведь парламенты принимают законы, ведь они определяют правила игры в самых разных сферах, и недооценивать роль парламента нельзя. Особенно в нынешнее непростое время она возрастает».
Полное интервью с Валентиной Матвиенко смотрите в воскресенье в 19 часов, в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Многие недооценивают роль парламентаризма как такового и парламента. Ведь парламенты принимают законы, ведь они определяют правила игры в самых разных сферах, и недооценивать роль парламента нельзя. Особенно в нынешнее непростое время она возрастает».
Полное интервью с Валентиной Матвиенко смотрите в воскресенье в 19 часов, в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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