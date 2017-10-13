Межпарламентский Союз — площадка для политического диалога очень давняя. Он был основан в конце 19-го века британскими и французскими политиками, и первоначально играл серьезную роль в миротворческом процессе. Сегодня об участии в Ассамблее заявили почти 2,5 тысячи человек из 150 стран. Кстати, в Петербург прибыли делегации как Южной Кореи, так и Северной. Их будут убеждать сесть за стол переговоров, заявила сегодня Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации дала большое интервью Ираде Зейналовой., председатель Совета Федерации РФ: «Многие недооценивают роль парламентаризма как такового и парламента. Ведь парламенты принимают законы, ведь они определяют правила игры в самых разных сферах, и недооценивать роль парламента нельзя. Особенно в нынешнее непростое время она возрастает».Полное интервью с Валентиной Матвиенко смотрите