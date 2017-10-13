«Добрые крышечки»: в Петербурге началась акция по сбору пластиковых отходов

В российских регионах набирают популярность социальные проекты по сбору крышек от пластиковых бутылок. Деньги, вырученные от сдачи вторсырья, идут на благотворительность.

Социально-экологический проект «Добрые Крышечки» запустили в Петербурге. Пункт сбора — одна из петербургских библиотек. Каждый день люди приносят сюда десятки, а то и сотни килограммов пластмассы.



В результате уже помогли одной девочке купить дорогостоящий медицинский аппарат. Какая помощь оказана природе — специалисты пока не брались оценивать. Да и вряд ли возьмутся, ведь главное — чтобы люди научились понимать: отходы могут быть безотходными. К тому же от опасной для экологии пластмассы может быть даже польза.



Например, если семь пластиковых бутылок попадут на завод по переработке, то в будущем из них может получиться хорошая футболка. С учетом накопившегося сырья одеть можно всю планету. А на заводе в подмосковном Солнечногорске из пластиковых бутылок делают… новые пластиковые бутылки. То, что могло поехать на свалку, привозят сюда. Дальше — дело техники.



Это то, к чему необходимо стремиться, утверждает министр природных ресурсов и экологии России. По словам Сергея Донского, если развить такую систему безотходного производства, со временем вечно горящих свалок в стране и вовсе не станет. В ведомстве уже поставили задачу: до 2020 года сократить их количество в два раза.



Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Мы в этом году приняли постановление правительства, что ряд отходов вообще нельзя будет захоранивать. В обязательном порядке их необходимо будет использовать для вторичного использования».



Сейчас в Минприроды предлагают несколько способов разделения мусора. На местах должны определить, что эффективней: разноцветные урны с надписями или сортировка на полигонах.



А для тех, кто все же убежден, что пластик и полиэтилен опасны как в земле, так и на поверхности, наверняка подойдет изобретение казанского ученого Ивана Захарова, который придумал пленку из воды и картофельного крахмала. Она разлагается от нескольких секунд до суток и содержит только пищевые компоненты. Грубо говоря, достал из пакета хлеб, а потом съел и сам пакет.



Такие проекты сейчас поддерживаются на уровне государства. Со временем экологичные материалы должны если не вытеснить, то серьезно подвинуть опасный пластик и полиэтилен. Многие торговые сети уже согласились продавать товар только в бумажных пакетах. И это лишь первые шаги в рамках Года экологии, который сейчас идет в России.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.

