Таможенники устроили погоню за польским грузовиком с санкционными фруктами

В Смоленской области таможенники задержали фуру, принадлежащую польской компании. Грузовик перевозил санкционные груши и яблоки.
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Большегруз остановили на трассе М1 в районе населенного пункта Красная горка Краснинского района. Водителем оказался гражданин Белоруссии, а в грузовом отсеке из Бельгии в Монголию перевозились 17 тонн яблок и 1,5 тонны груш, что является нарушением маршрута транзитной грузоперевозки.
Как сообщили в пресс-службе Смоленской таможни, водитель не сразу согласился проследовать на стоянку и сначала устроил «догонялки» с сотрудниками таможни.
Пресс-служба: «Требование направиться на стоянку для дополнительной проверки водитель проигнорировал и продолжил движение. Таможенники организовали преследование. Для остановки беглеца была привлечена мобильная группа СОБРа таможни».
Сейчас задержанная фура с фруктами передана сотрудникам Россельхознадзора. Ведомство должно решить, что делать с санкционным товаром.
Как сообщили в пресс-службе Смоленской таможни, водитель не сразу согласился проследовать на стоянку и сначала устроил «догонялки» с сотрудниками таможни.
Пресс-служба: «Требование направиться на стоянку для дополнительной проверки водитель проигнорировал и продолжил движение. Таможенники организовали преследование. Для остановки беглеца была привлечена мобильная группа СОБРа таможни».
Сейчас задержанная фура с фруктами передана сотрудникам Россельхознадзора. Ведомство должно решить, что делать с санкционным товаром.
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