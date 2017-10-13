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15 октября, 18:00
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    Инфоцентр НАТО в Москве закидали дымовыми шашками

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    • Фото: drugoross / vk.com
    Инфоцентр НАТО в Москве закидали дымовыми шашками

    Инфоцентр НАТО в Москве закидали дымовыми шашками

    Инфоцентр НАТО в Москве закидали дымовыми шашками
  • Фото: drugoross / vk.com

    • Полиция разыскивает неизвестных, забросавших дымовыми шашками здание информационного центра НАТО в Москве.

    Неизвестные забросали дымовыми шашками здание информационного центра НАТО в Москве. Нападавшим удалось скрыться, в настоящее время их разыскивает полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили атаку на здание, находящееся на Мытной улице.

    Ответственность за атаку взяли на себя активисты движения «Другая Россия». На своей странице «ВКонтакте» они выложили соответствующее сообщение и фотографии здания.

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