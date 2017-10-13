Инфоцентр НАТО в Москве закидали дымовыми шашками

Полиция разыскивает неизвестных, забросавших дымовыми шашками здание информационного центра НАТО в Москве.
Неизвестные забросали дымовыми шашками здание информационного центра НАТО в Москве. Нападавшим удалось скрыться, в настоящее время их разыскивает полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили атаку на здание, находящееся на Мытной улице.
Ответственность за атаку взяли на себя активисты движения «Другая Россия». На своей странице «ВКонтакте» они выложили соответствующее сообщение и фотографии здания.
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили атаку на здание, находящееся на Мытной улице.
Ответственность за атаку взяли на себя активисты движения «Другая Россия». На своей странице «ВКонтакте» они выложили соответствующее сообщение и фотографии здания.
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